Calciomercato Torino, Warming verso il Darmstadt: attesa la firma in giornata

IN GRANATA - Il giocatore di nazionalità danese lascia Torino dopo una sola stagione: solo 5 le presenze in maglia granata tra Serie A e Coppa Italia e 83 i minuti totali giocati. Warming è arrivato sotto la Mole lo scorso mercato estivo per poco meno di 1 milione di euro, ha dimostrato di possedere delle buone qualità, ma allo stesso tempo che ha bisogno di continuità per continuare a crescere.

LA DECISIONE - "Penso che sarebbe dovuto andare a giocare in prestito a gennaio, ma non è andato. Non è ancora pronto per giocare a questi livelli, ma in futuro potrà esserlo". Questo il parere di Ivan Juric espresso nel corso del girone di ritorno in merito al giocatore classe 2000. Il tecnico lascia trasparire la fiducia nel ragazzo in prospettiva. Un'esperienza in prestito sicuramente permetterà a Warming di acquisire ulteriore esperienza, trovando spazio e maggiore continuità, quella che in granata fin qui non ha trovato ma che potrà arrivare più avanti: grazie al controriscatto inserito nella formula, infatti, il Torino non perde il controllo del cartellino del giocatore.