Calciomercato: ufficiale Bonifazi al Bologna, Atalanta su Pobega

Kevin Bonifazi è un nuovo difensore del Bologna. Reduce dal prestito all'Udinese, l'ex difensore del Torino arriva a titolo definitivo dalla SPAL. Ecco il comunicato del club: “S.P.A.L. srl comunica di aver ceduto a titolo definitivo al Bologna FC le prestazioni sportive del difensore Kevin Bonifazi. La società biancazzurra augura al giocatore le migliori soddisfazioni per il prosieguo della propria carriera professionale.” Questa operazione allontana leggermente Lyanco da Bologna, giocatore che nelle scorse settimane era stato proposto dal club granata ai rossoblu come contropartita nell'affare che avrebbe portato Orsolini in granata.