Le operazioni di mercato del Torino: tre riflessioni su Niels Nkounkou

L'ultimo innesto di mercato per il Torino è stato Niels Nkounkou che è stato ufficializzato dalla società granata proprio nell'ultimo giorno della finestra di trattative. Il francese è il terzino sinistro che la dirigenza ha cercato lungo il mese di agosto e che è emerso come pista preferita dalla società, dopo che altri profili sondati non si sono trasformati in reali trattative possibili da chiudere. Nkounkou, classe 2000, è arrivato dall'Eintracht Francoforte in prestito con diritto di riscatto e il Toro avrà così modo di valutarlo lungo questa stagione: il numero di maglia scelto è il 25. Di seguito tre riflessioni che - come di consueto qui su Toro News - proponiamo in merito a questa operazione di mercato.