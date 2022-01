Le operazioni di mercato del Torino: tre riflessioni su Pietro Pellegri

Pietro Pellegri è un nuovo giocatore del Torino. Il club granata ha ufficializzato l'acquisto dell'attaccante nella giornata di ieri, giovedì 27 gennaio. Classe 2001, Pellegri ha esordito tra i professionisti con il Genoa mettendosi in evidenza a buonissimi livelli in Serie A da giovanissimo. Poi, il passaggio in Francia, al Monaco, e il primo grande contratto della carriera. In Ligue 1, però, le cose non sono andate bene a causa soprattutto degli infortuni. Un paio di stagioni nell'anonimato, il tentativo di rilancio nel Milan (andato male) e ora una nuova ghiotta opportunità al Torino. Come di consueto, Toro News propone tre riflessioni dopo l'ufficialità di ogni operazione di mercato.