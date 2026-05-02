Niels Nkounkou non sarà un giocatore del Torino nella prossima stagione. L'esterno francese è arrivato in estate dall'Eintracht Francoforte con l'obiettivo di dare una mano sulla corsia mancina. Nonostante un inizio che poteva far ben sperare, non è mai scattata la scintilla tra Nkounkou e il Toro. "Sul discorso Nkonkou, non ho mai parlato di problemi fisici", aveva spiegato Roberto D'Aversa a proposito delle tante esclusioni del francese. Con quella di oggi, non si verificherà il riscatto.

Nkounkou non sarà riscattato: i dettagli

Il calciatore francese è arrivato dal club tedesco con la formula dell'obbligo di riscatto condizionato. La condizione era il numero di presenze: nel caso in cui Nkounkou avesse raggiunto 15 presenze in maglia granata, il Torino avrebbe dovuto versare nelle casse dell'Eintracht Francoforte circa 4,5 milioni di euro. Dopo 9 gare giocate in Serie A e 2 in Coppa Italia, con l'esclusione di oggi il francese non può più raggiungere quel numero: se anche dovesse scendere in campo nelle ultime tre di campionato, raggiungerebbe quota 14. Niels Nkounkou non sarà, dunque, riscattato.