Calciomercato Torino, obiettivo terzino sinistro: scelto un profilo giovane

Era lo scorso 1 agosto quando il presidente del Torino, Urbano Cairo, in conferenza stampa annunciava il fatto che fosse obiettivo suo e del resto della dirigenza granata riuscire a prendere ancora tre giocatori . Il primo nome era una "carta coperta" che è stata poi svelata essere Giovanni Simeone, già ufficializzato dal Napoli. Gli altri due obiettivi che devono ancora ricevere un'identità precisa sono invece un esterno destro d'attacco e un terzino sinistro.

Il Torino cerca un terzino sinistro da affiancare a Biraghi: si valuta un profilo giovane

La ricerca del Toro di un nuovo terzino sinistro è necessaria perché in rosa manca proprio un giocatore in questa zona di campo, un elemeno che possa quindi alternarsi con Cristiano Biraghi. Nei giorni scorsi era emerso il nome di Kassoum Ouattara del Monaco, si tratta di un profilo che è stato valutato e preso in considerazione dalla dirigenza granata ma per il quale non è mai partita una vera e propria trattativa. Il Torino in questo momento ha individuato un profilo giovane perché è questo l'obiettivo del club: scegliere un'opzione futuribile e un talento che possa crescere e imparare da un compagno come Biraghi che ha invece molta esperienza. Nei prossimi giorni quindi la società lavorerà per portare all'ombra della Mole questo "mister X" che non ha ancora fatto circolare in nessun modo e che vuole mantenere segreto fino alla chiusura della trattativa.