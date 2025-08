Simeone al Torino, Sanabria alla Cremonese: conviene? Ecco cosa dicono i numeri

Il reparto offensivo granata può evolversi con una doppia trattativa: i dati sui due attaccanti

Davide Bonsignore Redattore 3 agosto 2025 (modifica il 3 agosto 2025 | 06:22)

A poco più di due settimane dalla prima gara ufficiale, il Torino ancora non sa come sarà composto il proprio attacco. La certezza è quella dell'attesa del rientro di Duvan Zapata, le cui condizioni saranno comunque da valutare. Poi c'è un santificabile Adams, che si è messo a disposizione della squadra dando la propria disponibilità a giocare anche dietro la punta come trequartista. E poi? E poi in rosa c'è Tonny Sanabria - adoperato da Baroni anche come trequartista -, che dall'inizio del calciomercato è sempre figurato tra i profili in uscita...eppure la sua maglia granata numero 9 ancora figura tra quelle da lavare. Nel frattempo, però, il Torino ha trovato soluzioni alternative e migliorative: ha avviato i contatti con il Napoli per Giovanni Simeone. Prima di vedere se sia effettivamente migliorativa come soluzione, approfondiamo le ultime notizie a riguardo.

Simeone-Torino e Sanabria-Cremonese: le ultime — Lato uscita, su Sanabria dall'inizio di luglio (anche prima, in verità) c'era il forte interesse da parte del Pisa, quello accennato da parte del Verona ma soprattutto quello della Cremonese. Come dichiarato anche dal ds dei lombardi Giacchetta, il profilo del paraguayano è interessante per i grigiorossi perché piace a Davide Nicola, che ha apprezzato il numero 9 granata prima al Genoa e poi al Torino. Le richieste del Torino, intorno ai 5/6 milioni di euro, sono chiare e così la coppia Cairo-Vagnati attende che arrivi un'offerta da parte della Cremonese. Dall'altra parte il club granata, con i contatti già ben avviati con il Napoli per le situazioni di Milinkovic-Savic e Ngonge (e per gli ottimi rapporti tra Cairo e De Laurentiis - per quanto storicamente abbiano sempre dato vita a trattative interminabili -), ha chiesto informazioni per Giovanni Simeone, sia al club partenopeo che all'entourage del giocatore. Con l'attaccante argentino, l'accordo sembra esserci già, mentre mancherebbe quello con la società di appartenenza, che chiede una cifra intorno ai 7/8 milioni di euro per lasciar andare il proprio numero 18. Cairo continua a trattare - con la consapevolezza di avere l'appoggio del giocatore - e nel frattempo apre pubblicamente alla possibilità Simeone. Quando a Cairo è stato chiesto se ci sia in ballo una terza operazione con il Napoli, il presidente ha sorriso: "Non c'è due senza tre".

Il confronto tra i due attaccanti è interessante. Analizzando le ultime tre stagioni si vedono dati a favore di Sanabria: il paraguayano in 100 partite ha segnato 19 gol e fornito 5 assist. Dall'altra parte Simeone in 103 ha siglato 14 reti e fornito 3 assist. I dati cambiano, però, se li si mette in relazione con quanto hanno effettivamente giocato i due attaccanti: Sanabria ha la media di 1 gol ogni quasi 4 partite (336 minuti), mentre Simeone ha la media di 1 gol ogni 2 (185 minuti). Dati molto diversi, che vanno a braccetto con la considerazione che nella sua esperienza napoletana Simeone è sempre stato un giocatore impiegato prevalentemente nelle coppe, rimanendo solo subentrante in campionato. Non si può non sottolineare come il periodo al Napoli non sia stato, a livello realizzativo, fenomenale per l'argentino classe 1995, eppure la media gol a partita è nettamente superiore rispetto a quella dell'attuale numero 9 granata. Insomma, Simeone ha bisogno di sentirsi a proprio agio per rendere al meglio. E la 18 è già libera...