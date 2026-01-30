Olusesi al Torino, è fatta: visite mediche già svolte

Con l'arrivo di Matteo Prati sembrava che il Torino potesse sedersi nel calciomercato che riguarda il proprio centrocampo: l'ex Cagliari sostituisce, sia a livello numerico che a livello tattico, la partenza verso la Turchia di Asllani. Tuttavia, un'altra trattativa aperta da alcuni giorni sembra destinata alla chiusura: il club granata rinforza ulteriormente il proprio centrocampo con un elemento di grande creatività e soprattutto estremamente giovane. È pronto ad approdare al Torino Callum Olusesi , centrocampista inglese classe 2007 del Tottenham.

Olusesi al Torino: tutti i dettagli

Dopo una trattativa prolungata con il Tottenham per il centrocampista prossimo a compiere 19 anni, il Torino sembrava sicuro di poterla sbloccare dopo la conclusione del turno di Champions League: in occasione di Eintracht Francoforte-Tottenham, l'elemento della formazione Under 23 è stato convocato. In seguito alla gara in Germania, una nuova complicazione è sorta: nella trattativa si è inserita la Juventus. Tuttavia, a fronte di una proposta da parte dei bianconeri di un inserimento iniziale di Olusesi nell'U23, Petrachi ha continuato a sostenere l'aggregamento istantaneo e costante del classe 2007 nella formazione di Baroni, nonostante la giovane età. Questo è uno degli aspetti che deve aver convinto Callum Olusesi, che ha già svolto le visite mediche di rito e adesso si prepara per approdare ufficialmente in granata. Il giocatore al momento è tornato in Inghilterra per completare le pratiche legate al visto, dopodiché il Torino potrà ufficializzare l'operazione che porterà Callum Olusesi in granata, con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 10 milioni di euro.