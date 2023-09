Torino 2023/2024, il tabellone DEFINITIVO del calciomercato estivo

1 di 4

I MOVIMENTI

Duvan Zapata è stato l'ultimo colpo in ordine di tempo della campagna acquisti del Torino: il più roboante. Uno degli attaccanti più determinanti dell'ultimo lustro del campionato italiano (ma che negli ultimi due anni ha faticato, soprattutto nell'ultimo a causa degli infortuni) è a disposizione da oggi, venerdì 1° settembre, di Ivan Juric. Arriva a titolo definitivo dall'Atalanta dopo un ciclo contraddistinto da tante presenze e tanti gol. Sempre dall'Atalanta negli scorsi giorni è arrivato anche il giovane laterale difensivo destro Brandon Soppy. Il suo è un prestito con diritto di riscatto per il club granata. In questa maxi operazione con l'Atalanta a un certo punto sembrava dovesse rientrare anche Alessandro Buongiorno e invece il capitano granata resterà a guidare la difesa del suo Torino anche in questa stagione. Nel riassunto dell'estate granata non si può certo dimenticare la permanenza dei pezzi pregiati come Buongiorno, Schuurs e Ricci.

Durante il mese di agosto ci sono stati anche due rientri nella rosa del Torino dopo che per ragioni diverse non erano stati trattenuti sul finire della passata annata. Il primo riguarda Nikola Vlasic che ha voluto fortemente il Torino e alla fine lo ha riabbracciato. Non è stato riscattato a giugno, è tornato al West Ham e da quel momento il club granata ha iniziato a intavolare una trattativa serrata con i londinesi strappando il croato a titolo definitivo (QUI I DETTAGLI). Il secondo, invece, riguarda Valentino Lazaro; anch'egli è stato prelevato a titolo definitivo dall'Inter dopo che a inizio estate non era stato riscattato (LEGGI QUI).

Altri due acquisti importanti nella campagna del Torino sono stati quelli di Raoul Bellanova e di Adrien Tameze. Il primo ha già iniziato a correre sulla corsia di destra del Torino, il secondo si è messo a disposizione sulla mediana come alternativa di peso a Ricci e Ilic. Anche in questo caso si è optato per il titolo definitivo e quindi sono entrambi a tutti gli effetti due giocatori del Torino. Il primo è arrivato dal Cagliari, dopo aver disputato la scorsa stagione all'Inter, mentre il secondo dall'Hellas Verona. Bisogna aggiungere a questa lista anche il terzo portiere Mihai Popa e Kevin Haveri, che è poi stato girato in prestito all'Ascoli.

Sul fronte uscite, a parte i mancati riscatti (in primis quello di Miranchuk), bisogna annotarsene due su tutte: Wilfried Singo e Simone Verdi. L'ivoriano sarebbe andato in scadenza nel giugno 2024 e non era intenzionato a rinnovare; si è quindi accasato al Monaco, in Francia. Il secondo è invece sceso di categoria e giocherà insieme a Baselli nel Como di Longo. L'acquisto più oneroso dell'era Cairo ha quindi concluso definitivamente la propria esperienza in granata senza lasciare il segno (LEGGI QUI).

DI SEGUITO IL TABELLONE DEFINITIVO DEL CALCIOMERCATO ESTIVO 2023