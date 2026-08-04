Adesso è ufficiale il difensore centrale ex Toro Sazonov firma con il Getafe, club militante da ormai dieci anni consecutivi nella Liga spagnola. Il georgiano aveva chiuso la sua esperienza con i granata quest'estate quando gli è scaduto il contratto. Era ormai fuori dal progetto del Toro e in due stagioni e mezzo aveva registrato solo 13 presenze. Adesso si unisce a costo zero al Getafe che gli ha preparato un contratto annuale.

Il comunicato del club

"El Getafe C.F. ha alcanzado un acuerdo con el defensa internacional georgiano Saba Sazonov, que se incorpora a la disciplina azulona para reforzar la zaga del primer equipo de cara a la próxima temporada. La llegada del central supone un importante refuerzo para el conjunto dirigido por José Bordalás, que suma juventud, físico y proyección a su línea defensiva.Sazonov se formó en las categorías inferiores del Zenit de San Petersburgo, donde debutó en la máxima categoría del fútbol ruso antes de continuar su progresión en el Dinamo de Moscú. Su rendimiento le abrió las puertas del fútbol italiano en 2023 con su traspaso al Torino FC, y posteriormente acumuló experiencia en la Serie A durante su etapa como cedido en el Empoli. Paralelamente, ha sido internacional absoluto con la selección de Georgia. Desde el club damos la bienvenida a Saba Sazonov y le deseamos la mayor de las suertes en esta nueva etapa defendiendo nuestros colores.¡Bienvenido a tu nueva casa, Saba!"