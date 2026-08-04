Anche il presidente del Torino Urbano Cairo ha preso parte questa mattina ai funerali di Franco Baresi, celebrati nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Una cerimonia che ha riunito il mondo del calcio per l'ultimo saluto allo storico capitano del Milan, scomparso nei giorni scorsi all'età di 66 anni. Alla funzione erano presenti numerosi ex compagni di squadra, dirigenti, rappresentanti delle istituzioni e tanti protagonisti del calcio italiano: dagli storici compagni di mille battaglie, come Paolo Maldini e Marco van Basten, fino agli ex rivali in campo, tra cui Giuseppe Bergomi, tutti uniti nel rendere omaggio a una delle figure più iconiche della storia del calcio.

All'uscita dalla basilica, Cairo ha voluto ricordare a Sky Sport la figura di Baresi con poche parole, ma cariche di significato: "Un grandissimo, capitano di un Milan straordinario. E poi è stata una persona sempre molto umile, di poche parole, un grande esempio per tutti. Era molto amato, la sua scomparsa ha colpito tutti, è stata una grande perdita perché è un personaggio come non ce ne sono più". Un omaggio sentito a uno dei simboli più grandi della storia del calcio italiano, spesso avversario del Toro, capace di legare il proprio nome per un'intera carriera alla maglia del Milan e di lasciare un segno indelebile dentro e fuori dal campo.