Come già riportato qui su Toro News nei giorni scorsi, il Torino ha ufficializzato l'arrivo di un nuovo innesto per la sua formazione Primavera. La squadra allenata da mister Baldini da oggi potrà contare anche su un rinforzo per la sua difesa: si tratta di Enrico Manzi (QUI PER SCOPRIRE IL SUO PROFILO) che è reduce da un'esperienza in Serie D con la maglia dell'Inter SM Sammaurese. Di seguito il comunicato ufficiale del club granata che rende noto l'acquisto a titolo definitivo del giovane centrale classe 2008:
Toro News
I migliori video scelti dal nostro canale
tor calcio mercato UFFICIALE – Torino Primavera, c’è la firma di Enrico Manzi per la difesa
primavera
UFFICIALE – Torino Primavera, c’è la firma di Enrico Manzi per la difesa
Il giovane difensore arriva dal "calcio dei grandi" avendo militato in questa stagione in Serie D
"Il Torino Football Club è lieto di comunicare di aver acquistato dall’Inter SM Sammaurese a titolo definitivo il diritto alle prestazioni di Enrico Manzi, difensore classe 2008".
© RIPRODUZIONE RISERVATA