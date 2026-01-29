Zapata, porta aperta o chiusa? Il futuro del colombiano divide i tifosi

Il capitano non è incedibile

La scorsa stagione è stata segnata da un brutto infortunio, e quest’anno Zapata ha faticato enormemente a ritrovare continuità e centralità. I numeri parlano chiaro: 16 presenze totali, solo 5 da titolare, con una media di appena 35 minuti a partita. Il bottino è magro: un gol e un assist. Eppure stiamo parlando di un giocatore che, per caratteristiche fisiche e tecniche, resta potenzialmente devastante. Al suo arrivo aveva portato entusiasmo immediato, dentro e fuori dal campo: la fascia da capitano, la leadership, il momento simbolico della lettura dei nomi degli Invincibili a Superga il 4 maggio. Segnali forti di un’investitura che sembrava destinata a durare. Oggi però la situazione è cambiata. La sua permanenza non è più una certezza, ma un nodo di mercato. Cedere o non cedere? Questo è il dilemma che divide i tifosi. A pesare è anche quanto accaduto dopo l’ultima e umiliante sconfitta al Sinigaglia. I giocatori si sono avvicinati al settore ospiti per il confronto con i tifosi, ma Zapata è parso contrariato e stizzito, finché si è girato ed è rientrato negli spogliatoi lasciando il dialogo a metà. Una scena che ha fatto discutere e acceso polemiche: difficilmente sarà decisiva in chiave mercato, ma racconta bene il clima che si respira in casa Torino.