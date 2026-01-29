Porta aperta o chiusa? Attorno a Duván Zapata continuano a rincorrersi voci e interrogativi. Il colombiano, 34 anni, guadagna circa 2,5 milioni netti a stagione ed è capitano nella rosa del Torino dal settembre 2023. Un simbolo, almeno sulla carta. Ma oggi il suo futuro in granata è tutt’altro che scontato.
Zapata, porta aperta o chiusa? Il futuro del colombiano divide i tifosi
Il capitano non è incedibile—
La scorsa stagione è stata segnata da un brutto infortunio, e quest’anno Zapata ha faticato enormemente a ritrovare continuità e centralità. I numeri parlano chiaro: 16 presenze totali, solo 5 da titolare, con una media di appena 35 minuti a partita. Il bottino è magro: un gol e un assist. Eppure stiamo parlando di un giocatore che, per caratteristiche fisiche e tecniche, resta potenzialmente devastante. Al suo arrivo aveva portato entusiasmo immediato, dentro e fuori dal campo: la fascia da capitano, la leadership, il momento simbolico della lettura dei nomi degli Invincibili a Superga il 4 maggio. Segnali forti di un’investitura che sembrava destinata a durare. Oggi però la situazione è cambiata. La sua permanenza non è più una certezza, ma un nodo di mercato. Cedere o non cedere? Questo è il dilemma che divide i tifosi. A pesare è anche quanto accaduto dopo l’ultima e umiliante sconfitta al Sinigaglia. I giocatori si sono avvicinati al settore ospiti per il confronto con i tifosi, ma Zapata è parso contrariato e stizzito, finché si è girato ed è rientrato negli spogliatoi lasciando il dialogo a metà. Una scena che ha fatto discutere e acceso polemiche: difficilmente sarà decisiva in chiave mercato, ma racconta bene il clima che si respira in casa Torino.
Zapata e il calciomercato: i club su di lui—
Il dilemma nasce anche perché Zapata è stato sondato da diversi club, in Italia e all’estero. In Serie A un interessamento è arrivato dal Genoa, che ha valutato l’ex Sampdoria come possibile rinforzo offensivo. Nulla di concreto, va detto: più un’idea che una trattativa reale. Altro club rossoblù è il Cagliari, dove milita l'ex capitano del Torino Andrea Belotti (infortunato). Anche i sardi hanno mostrato interesse, ma l’ingaggio del colombiano rappresenta un ostacolo importante. Negli ultimi giorni, però, si parla soprattutto di estero. In particolare dell’Olympiakos, che avrebbe individuato in Zapata il possibile sostituto di Yaremchuk: ipotesi che potrebbe diventare concreta se il Torino decidesse di aprire davvero alla cessione. Il capitano, insomma, non è più incedibile. E il Toro si trova davanti a una scelta delicata: puntare ancora su un leader in difficoltà, oppure voltare pagina e liberarsi di un ingaggio pesante, chiudendo un ciclo che forse avrebbe potuto vedere scenari molto diversi.
