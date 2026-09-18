Novità importanti sull'inchiesta "Arbitropoli", che nei mesi scorsi aveva portato alla sospensione dell'ex designatore arbitrale Gianluca Rocchi. Con lui erano indagati anche l’ex supervisore VAR Andrea Gervasoni e gli ex varisti Luigi Nasca e Rodolfo Di Vuolo. L'indagine gravitava attorno ad alcuni episodi avvenuti nella sala VAR di Lissone, con l’ipotesi che determinate interferenze dall’esterno potessero avere inciso sul regolare svolgimento delle decisioni arbitrali.

TURIN, ITALY - AUGUST 01: Referee Gianluca Rocchi looks on after the final game of his career, the Serie A match between Juventus and AS Roma at on August 01, 2020 in Turin, Italy. (Photo by Filippo Alfero - Juventus FC/Juventus FC via Getty Images)

Nelle ultime ore però è arrivata una nuova svolta all'interno dell'inchiesta: la Procura non avrebbe individuato elementi sufficienti per sostenere l’accusa. In particolare, dagli atti non sarebbero emerse condotte “di natura fraudolenta”, né sarebbe stato riscontrato il dolo necessario per l’alterazione dei risultati delle gare. C'è però la segnalazione di criticità organizzative e istituzionali all'interno del settore. In ogni caso la Procura ha chiesto l'archiviazione del caso.