Asllani-Torino, siamo ai saluti: il giocatore ha già accettato un’offerta?

Il centrocampista albanese non è più nei piani dei granata e ha bisogno di una nuova sistemazione: le sue richieste, però, non sono banali

Davide Bonsignore Redattore 23 gennaio 2026 (modifica il 23 gennaio 2026 | 06:32)

Lo insegna l'Inter e adesso lo sta imparando anche il Toro: avere Asllani in uscita non è mai una situazione semplice. Il centrocampista albanese è arrivato sotto la Mole in estate in prestito oneroso (1,5 milioni circa) con diritto di riscatto. Ma non solo non ha convinto: in questa prima parte di stagione le prestazioni dell'ex Empoli hanno portato il DS Petrachi a riaprire i contatti con l'Inter per cercare di trovare una nuova sistemazione. L'intenzione dei granata ad oggi sarebbe quella di interrompere il prestito, trovando ad Asllani una nuova soluzione lontana da Torino. Tuttavia, nonostante il giocatore abbia già ricevuto alcune richieste, le sue condizioni potrebbero non essere semplici da accontentare...

Asllani al Torino, la situazione: la dichiarazione di Petrachi e la scelta di Baroni — "Sazonov, Asllani e Nkounkou sono fuori per il mercato", ha dichiarato Petrachi in occasione degli ottavi di finale di Coppa Italia. Da qui si chiarisce la situazione del centrocampista albanese: nel 2026 non è ancora sceso in campo. Per lui sono arrivate tre convocazioni (contro Verona, Udinese e Atalanta) e due assenze, contro la Roma (sia in Coppa che in campionato). Una situazione sufficientemente chiara che vede il numero 32 fuori dal progetto granata: in regia è tornato Ilkhan - che aveva ottenuto, in parte inspiegabilmente, poco minutaggio dopo le prime due partite stagionali -, sta facendo bene e sta convincendo Baroni. Questo non significa certo che il Torino non stia pensando ad un nuovo profilo a centrocampo: Prati è il primo indiziato, ma lo stesso direttore sportivo granata aveva inserito un acquisto nelle zone centrali tra le necessità di questa sessione di riparazione. In questa zona del campo, però, il Toro deve prima pensare a completare un'uscita.

Asllani in uscita: 5 club rifiutati e richieste complicate — Come detto nelle righe sopra, avere Asllani in uscita non è una situazione semplice. Nella Milano nerazzurra l'hanno imparato, dopo aver fatto una grande fatica per trovare una sistemazione all'albanese. Non che non abbia offerte... Anche in questa sessione di calciomercato, pare che Asllani abbia già rifiutato cinque squadre diverse. Le ultime voci vedono un interessamento da parte di altri club ancora: su tutti c'è il Besiktas, che sarebbe alla ricerca di un elemento di regia e interdizione. Poi, rimanendo nei confini, ci sono anche Bologna e Genoa. Entrambe le squadre sarebbero sulle tracce di Asllani e, come il Torino, anche su quelle di Prati. Le destinazioni rossoblù sembrano quelle più gradite al giocatore, che vorrebbe proseguire la propria carriera in Italia. Tuttavia, il progetto dei turchi bianconeri è valido e allettante e non è da escludere, sotto questo punto di vista, un cambiamento nelle intenzioni del giocatore. Dalla Turchia, in realtà, sembrano convinti che il giocatore abbia già accettato le condizioni del Besiktas, e che adesso ci sia da trovare l'accordo tra club. In ogni caso, le certezze sono due: il Torino sta cercando di liberarsi di Asllani, mentre Asllani non ha intenzione di scendere a compromessi accettando una destinazione che non lo convinca al 100%. Nei prossimi dieci giorni, con uno sforzo reciproco, è sensato pensare che il centrocampista albanese possa realmente allontanarsi dall'ombra della Mole.