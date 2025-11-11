Atalanta, Palladino prende il posto di Juric: è UFFICIALE

Nella giornata di oggi, 10 novembre 2025, l’Atalanta ha comunicato sul proprio sito ufficiale l’esonero di Ivan Juric. L’ex tecnico granata ha pagato un avvio di stagione ben lontano da quanto a cui i bergamaschi erano abituati nelle ultime stagione. Le due sconfitte consecutive in campionato contro Udinese e Sassuolo hanno relegato la Dea al tredicesimo posto in classifica, con appena tredici punti raccolti dopo undici turni e soltanto due vittorie, contro Lecce e Torino. Risultati tutt’altro che esaltanti, che hanno portato all’esonero di Juric e al conseguente arrivo sulla panchina nerazzurra di Raffaele Palladino. L’ex attaccante, reduce da un’unica stagione alla guida della Fiorentina, era alla ricerca di una nuova opportunità per ripartire. Il suo nome era circolato timidamente qualche settimana fa, quando la posizione di Marco Baroni al Torino sembrava traballante: un’ipotesi però apparsa da subito poco realistica. Ora spetta a Palladino il compito di raddrizzare la stagione di un’Atalanta attualmente lontana nove lunghezze dalla zona Champions. Di seguito il comunicato ufficiale.