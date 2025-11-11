Nella giornata di oggi, 10 novembre 2025, l’Atalanta ha comunicato sul proprio sito ufficiale l’esonero di Ivan Juric. L’ex tecnico granata ha pagato un avvio di stagione ben lontano da quanto a cui i bergamaschi erano abituati nelle ultime stagione. Le due sconfitte consecutive in campionato contro Udinese e Sassuolo hanno relegato la Dea al tredicesimo posto in classifica, con appena tredici punti raccolti dopo undici turni e soltanto due vittorie, contro Lecce e Torino. Risultati tutt’altro che esaltanti, che hanno portato all’esonero di Juric e al conseguente arrivo sulla panchina nerazzurra di Raffaele Palladino. L’ex attaccante, reduce da un’unica stagione alla guida della Fiorentina, era alla ricerca di una nuova opportunità per ripartire. Il suo nome era circolato timidamente qualche settimana fa, quando la posizione di Marco Baroni al Torino sembrava traballante: un’ipotesi però apparsa da subito poco realistica. Ora spetta a Palladino il compito di raddrizzare la stagione di un’Atalanta attualmente lontana nove lunghezze dalla zona Champions. Di seguito il comunicato ufficiale.
Atalanta, Palladino prende il posto di Juric: è UFFICIALE
"Atalanta BC è lieta di comunicare che il ruolo di responsabile tecnico della Prima Squadra è stato affidato a Raffaele Palladino, 41enne allenatore che ha al suo attivo - dopo gli inizi nelle squadre Under 15 e Primavera del Monza - 126 panchine fra i professionisti, di cui 73 con il Monza e 53 con la Fiorentina, alla guida della quale è arrivato al sesto posto con 65 punti nello scorso campionato di Serie A, raggiungendo anche la semifinale della UEFA Conference League 2024/2025.
Raffaele Palladino si è legato al Club nerazzurro con un contratto fino al 30 giugno 2027.
Lo seguiranno in nerazzurro Stefano Citterio (allenatore in seconda), Federico Peluso (collaboratore tecnico), Fabio Corabi (preparatore atletico), Nicola Riva (collaboratore preparatore atletico), Andrea Ramponi (match analyst) e Mattia Casella (match analyst).
Raffaele Palladino si avvarrà anche dei seguenti collaboratori già presenti sin da inizio stagione: Cristian Raimondi (collaboratore tecnico), Marco Savorani (preparatore dei portieri), Sabino Oliva (collaboratore preparatore dei portieri), Marcello Iaia (specialist analyst of performance), Stefano Brambilla (match analyst) e Andrea Vigni (collaboratore preparatore atletico).
La famiglia Percassi, quella Pagliuca e tutto il Club rivolgono un caloroso benvenuto nella famiglia nerazzurra a mister Raffaele Palladino e ai suoi collaboratori".
