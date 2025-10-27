Ayroldi e Torino, i precedenti sorridono al club granata: prevalgono le vittorie

Risale al match contro il Lecce della passata stagione il terzultimo precedente del fischietto della sezione di Molfetta. Il Torino vinse la gara contro i salentini per 2-0 grazie alle reti di Bellanova e Duvan Zapata. In quella sfida Ayroldi non fischiò giustamente un presunto rigore a favore del Lecce (con tanto di lamentele di D'Aversa), poi estrasse il rosso nei confronti di Pongracic e infine annullò la prima rete di Okereke in maglia granata. entrambe le decisioni furono giuste. Il penultimo precedente, invece, è stato Torino-Como. Il match si è concluso con la vittoria di 1-0 in favore dei granata, grazie al gol segnato da Alieu Njie. In quell'occasione gli ammoniti granata furono 3: Masina, Linetty e Vojvoda.

L'ultimo precedente: Roma-Torino 0-1

L'ultimo precedente tra granata ed il fischietto di Moletta risale a questa stagione, in occasione della terza giornata di Serie A. I ricordi dei granata non possono che essere positivi pensando a quel match contro i giallorossi, che la squadra di Baroni vinse 1-0, in una delle migliori gare disputate finora. Per il direttore di gara Giovanni Ayroldi, in quel match il compito è stato tutto sommato agevole: nessun episodio controverso ha inciso sull’esito dell’incontro né è stato richiesto l’on field review. Il fischietto di Molfetta ha estratto cinque cartellini gialli: tre ai giocatori granata (Asllani, Ismajli e Aboukhlal) e due ai padroni di casa (Wesley e Angelino). La partita è rimasta fluida fino al finale, quando una serie di interruzioni ha portato a un maxi recupero di 8 minuti, poi diventati 9, dovuto soprattutto a problemi di comunicazione tra gli arbitri.