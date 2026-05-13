L'ultima trasferta del Toro in questo campionato di Serie A sarà nel prossimo turno, con in programma il viaggio verso la Sardegna e la sfida al Cagliari di Fabio Pisacane. I granata vogliono arrivare nelle migliori condizioni alla gara più importante dell'anno, quella contro la Juventus che si terrà nella 38^ e ultima giornata. Per farlo dovranno riuscire a fare una buona prova all'Unipol Domus, un campo non semplice su cui giocare visto che sono già cadute anche alcune big del campionato. Tuttavia, questo Cagliari non offre sempre un rendimento costante e dei risultati positivi tra le mura domestiche.

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Cagliari, in casa buoni risultati ma anche scivoloni a sorpresa: Toro avvisato

I numeri casalinghi della formazione sarda

nella prossima stagione mentre il Torino è già salvo da qualche settimana. I rossoblù sono reduci da due vittorie e tre sconfitte nelle ultime cinque partite giocate all'Unipol Domus, sinonimo di un rendimento molto altalenante che non ha permesso alla squadra di Fabio Pisacane di chiudere prima la pratica salvezza. Tuttavia, una di queste due recenti vittorie è giunta contro l'Atalanta di Palladino, una delle formazioni in lotta per l'Europa nonché una delle avversarie sempre più scomode da affrontare nel nostro campionato. Questo conferma, quindi, come il club sardo sappia anche essere parecchio spigoloso nel proprio impianto. D'altro canto, in terra sarda sono però anche arrivati dei ko inaspettati come quello contro il Lecce o quello dell'ultima giornata contro l'Udinese.In generale in questa annata il Cagliari ha conquistato 22 punti in 18 partite disputate nel suo stadio (quella contro il Toro sarà proprio l'ultimo match interno della Serie A 2025/26). Si tratta di un buon bottino che posiziona i rossoblù al dodicesimo posto nella classifica del nostro campionato se si considerassero solo le partite casalinghe. Meno performante è invece il cammino della squadra lontano dal suo impianto con soli 15 punti in 18 gare. La squadra di Pisacane ha però un differenza reti negativa nelle sue partite giocate all'Unipol Domus perché ha fin qui realizzato 20 gol ma ne ha incassati 22. Roberto D'Aversa e il suo Torino possono quindi cercare di approfittare di un rendimento non sempre perfetto della squadra cagliaritana in casa, ricordando però che servirà loro l'ultimo punto per chiudere al meglio il campionato di fronte alla propria gente.