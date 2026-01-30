Calciomercato Torino, urgente necessità in difesa: Marianucci sta firmando

Ora sì, finalmente Baroni potrà avere una nuova pedina per il reparto difensivo. Che il Torino avesse bisogno di un difensore era sotto gli occhi di tutti, ma l'avvicinarsi della chiusura di mercato e i problemi legati a varie trattative hanno portato il club granata a doversi accontentare di soluzioni scelte da altri. Petrachi si era mosso inizialmente verso la propria comfort-zone: un giovane profilo sudamericano da far crescere. I problemi legati all'arrivo di João Pedro Tchoca, però, hanno obbligato il Toro a doversi guardare nuovamente intorno, a tre giorni dalla chiusura del calciomercato. La velocità è stata massima in questo caso: Petrachi ha trovato la soluzione.

Calciomercato Torino, in arrivo Marianucci: i dettagli

"Lui è di sicuro un giocatore interessante, un giovane che sta facendo benissimo, ma c'è un presupposto per questo mercato: non voglio giocatori di passaggio", aveva dichiarato il DS del Torino il 21 dicembre passato a proposito di Luca Marianucci. Il nome era già nell'aria, ma il club granata non sembrava intenzionato a cedere alle richieste del club partenopeo, che avrebbero voluto cedere il giocatore senza nessun rischio di lasciarlo realmente andare: in prestito secco. A distanza di oltre un mese, però, la trattativa che sembrava ormai conclusa per il difensore del Corinthians è saltata, giorni a disposizione non ce ne sono più molti e di conseguenza il Toro si è dovuto adattare. Così, come anticipato da Gianluca Di Marzio, la trattativa per il classe 2004 al Torino è arrivata alla conclusione: Luca Marianucci sta firmando un contratto che lo legherà al Torino in via temporanea. La formula è quella del prestito secco fino a giugno, dopodiché il giocatore farà ritorno a Napoli.