Como, Diao salta il Toro: l’esito degli esami strumentali

In vista del match di lunedì 24 novembre, che vedrà il Torino calcare nuovamente il terreno dello Stadio Olimpico Grande Torino per la ripresa del campionato, non arrivano buone notizie dal fronte degli avversari dei granata. Nei giorni scorsi , la Federazione senegalese aveva comunicato l’infortunio al bicipite femorale sinistro occorso ad Assane Diao , ala del Como. Nella giornata di ieri, il giocatore si è sottoposto agli esami strumentali, che confermano la sua assenza per la gara contro la squadra di Marco Baroni. È previsto uno stop di 15-20 giorni, che oltre al Torino gli farà saltare con molta probabilità anche il Sassuolo; in vista dell’imminente Coppa d’Africa, l’allenatore dei lariani Cesc Fabregas potrebbe inoltre scegliere di preservarlo. Di seguito la nota sul sito del Como che comunica l’esito degli esami:

"Como 1907 comunica che, a seguito della recente sintomatologia riferita dal calciatore Assane Diao durante il ritiro con la Nazionale senegalese – e in costante aggiornamento con lo staff medico della stessa – l’atleta è stato sottoposto ad accertamenti clinici e strumentali che hanno evidenziato una lesione muscolare di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Il giocatore ha già iniziato il percorso terapeutico previsto. I tempi di recupero verranno definiti in base all’evoluzione clinica nei prossimi giorni."