Anche il Venezia pensa all'ex tecnico granata. Decisiva la quinta giornata

Redazione ToroNews
image (63)

Juric: "Oggi c'è una comunicazione di m***a, ma..." (VIDEO)

Non c'è soltanto il Parma su Roberto D'Aversa. L'ultimo traghettatore del Torino piace a molti club di Serie A, specie a quelli più scontenti dell'avvio di campionato. Tra questi c'è anche il Venezia, partito con ambizioni importanti. La posizione di Giovanni Stroppa non è più così salda dopo gli zero punti all'attivo nelle prime quattro giornate. E sabato ci sarà il difficile match contro la Lazio. Tra i nomi più caldi in laguna c'è proprio quello di D'Aversa. Lo stesso allenatore era stato accostato nelle scorse ore al Parma in caso di ribaltone della panchina di Cuesta.

Cagliari Calcio v Torino FC - Serie A

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti