Non c'è soltanto il Parma su Roberto D'Aversa. L'ultimo traghettatore del Torino piace a molti club di Serie A, specie a quelli più scontenti dell'avvio di campionato. Tra questi c'è anche il Venezia, partito con ambizioni importanti. La posizione di Giovanni Stroppa non è più così salda dopo gli zero punti all'attivo nelle prime quattro giornate. E sabato ci sarà il difficile match contro la Lazio. Tra i nomi più caldi in laguna c'è proprio quello di D'Aversa. Lo stesso allenatore era stato accostato nelle scorse ore al Parma in caso di ribaltone della panchina di Cuesta.