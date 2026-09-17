Anche il Venezia pensa all'ex tecnico granata. Decisiva la quinta giornata
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Non c'è soltanto il Parma su Roberto D'Aversa. L'ultimo traghettatore del Torino piace a molti club di Serie A, specie a quelli più scontenti dell'avvio di campionato. Tra questi c'è anche il Venezia, partito con ambizioni importanti. La posizione di Giovanni Stroppa non è più così salda dopo gli zero punti all'attivo nelle prime quattro giornate. E sabato ci sarà il difficile match contro la Lazio. Tra i nomi più caldi in laguna c'è proprio quello di D'Aversa. Lo stesso allenatore era stato accostato nelle scorse ore al Parma in caso di ribaltone della panchina di Cuesta.
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