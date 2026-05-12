Nella giornata di ieri sono stati ufficializzati gli orari della 37ª giornata di Serie A. Le squadre ancora coinvolte nella corsa Champions League scenderanno in campo domenica alle 12:30, scelta dettata dalla necessità di garantire la contemporaneità tra club impegnati per gli stessi obiettivi di classifica. Resta però un nodo importante legato al derby tra Roma e Lazio. La sfida dell’Olimpico, programmata anch’essa nella fascia di pranzo, rischia infatti di sovrapporsi con le finali degli Internazionali d’Italia di tennis al Foro Italico, in programma circa tre ore dopo il termine della partita e a pochissima distanza dallo stadio. Una situazione che potrebbe creare evidenti problemi di ordine pubblico e gestione dei flussi di tifosi e spettatori.

Si va verso lo spostamento a lunedì

Nella giornata di ieri l’amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, aveva motivato la scelta dell’orario sottolineando come i derby serali delle ultime stagioni siano stati spesso caratterizzati da tensioni e disordini fuori dallo stadio. Secondo De Siervo, spostare la gara al lunedì rappresenterebbe invece "una iattura per le centinaia di migliaia di tifosi da spostare". Parole che hanno però provocato la dura replica del presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca: "L’annuncio di De Siervo sull’orario di gioco del derby mi lascia perplesso, per usare un eufemismo. Questa scelta, oltre a essere poco lungimirante, non tiene in minima considerazione le analisi fatte dagli organi di pubblica sicurezza. Più saggio far giocare il derby lunedì. Trovo brutto demonizzare i tifosi per non aver saputo pianificare prima. Mi auguro che il ministro Piantedosi e il prefetto Giannini intervengano per correggere questa superficiale ed egoistica presa di posizione della Lega Calcio". Nelle ultime ore sono così aumentati i dubbi sull’orario definitivo della sfida. Il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica si riunirà nelle prossime ore per prendere una decisione definitiva, ma al momento l’ipotesi più concreta sembra essere quella dello spostamento del derby a lunedì 18 maggio, insieme alle altre partite da disputare in contemporanea.