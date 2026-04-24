A quasi una settimana di distanza da Cremonese-Torino, conclusasi sul risultato di 0-0, il gol annullato al difensore dei grigiorossi Federico Baschirotto fa ancora discutere. Per i padroni di casa, al contrario dei granata — che si presentavano allo Zini con la salvezza praticamente già acquisita — si trattava di una partita fondamentale per tenere vive le speranze di restare in Serie A. Una vittoria avrebbe permesso alla squadra di Marco Giampaolo di staccare il Lecce, con cui attualmente è appaiata a quota 28 e con cui, se il campionato si concludesse oggi, disputerebbe lo spareggio. Il direttore di gara Michael Fabbri aveva inizialmente convalidato la rete, ma dalla sala Var non erano dello stesso avviso. Una volta presentatosi al monitor, l'arbitro ha preso la decisione di annullarla, ristabilendo così la parità. Una scelta giudicata corretta dal designatore Gianluca Rocchi. Eppure, Marco Giampaolo, durante la conferenza stampa della vigilia del match che questa sera — venerdì 24 aprile — vedrà impegnata la sua Cremonese al Maradona di Napoli, è tornato sull'episodio. L'ex tecnico granata si è mostrato infatti ancora scettico sull'operato arbitrale: “Quella di Baschirotto è una palla per aria dove non si capisce nemmeno se il portiere vi entri davvero in possesso — ha detto — e già il fatto che questo non si capisca porta diversi dubbi: quindi su che cosa si decide?”.

Giampaolo: "Paleari non è stato toccato. Perché è rimasto a terra?"

Le dichiarazioni di Marco Giampaolo - che da quando siede sulla panchina grigiorossa ha ottenuto una vittoria, seguita da due sconfitte e un pareggio - si sono poi spostate sull'altro protagonista della vicenda: il portiere del Torino Alberto Paleari. “Non c’è stato nessun contatto tra il piede e la mano, è evidente che Baschirotto tocca il pallone con il piede e non tocca la mano di Paleari", afferma Giampaolo, che si concentra poi sulla reazione successiva al contatto avuta dal numero uno granata. A suo dire, il fatto che Paleari non si sia subito rialzato da terra era dettato più dal tentativo di giustificare l'errore in uscita che dallo scontro innescatosi con Baschirotto: “Perché allora il loro portiere è rimasto a terra come se avesse appena subito un calcio? Quella è la discriminante ed è proprio questo comportamento a mostrare che il gol è stato regolare e non da annullare. Se si pensa che Baschirotto abbia calciato la palla mentre questa era nelle mani del portiere è un altro discorso, ma il portiere non è stato toccato. E se resta a terra è solo per cercare attenuanti…”. Ma ora non resta che concentrarsi sul presente e sull'immediato futuro: Baschirotto e Giampaolo sul Napoli e su altre quattro sfide decisive, Paleari ad affrontare per la prima volta in carriera l'Inter in campionato e a chiudere al meglio una stagione che, ai nastri di partenza, lo vedeva da semplice vice di Franco Israel e che invece lo ha poi condotto al ruolo di titolare.