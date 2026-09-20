"Non c’è rivalità che possa giustificare la mancanza di rispetto durante un minuto di silenzio. Onorare la memoria e unirsi nel ricordo durante i momenti di commemorazione rappresenta una responsabilità comune che trascende appartenenze e colori": queste le parole del comunicato stampa della Juventus, apparso in serata dopo la bufera avvenuta prima di Juventus-Atalanta con i tifosi bianconeri che hanno voltato le spalle al campo durante il minuto di silenzio per ricordare la memoria di Sandro Mazzola. Le parole spese dal club era più che doverose dopo l'ennesima sconfitta del sistema calcio.