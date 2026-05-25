Accostato per diversi giorni alla panchina del Torino, come possibile successore di Roberto D'Aversa, con indiscrezioni che parlavano di un incontro tra Urbano Cairo e Gennaro Gattuso, nell'ultimo periodo l'ex CT della Nazionale sembrava aver messo in secondo piano questa possibilità, avendo avuto contatti anche con un'altra squadra di Serie A. E ora l'ipotesi di un suo approdo alla corte granata, pare definitivamente tramontata.

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Infatti, il tecnico calabrese sarebbe vicino ad un accordo con la Lazio, per sostituire Maurizio Sarri. Ci sarebbe l'accordo di massima tra Gattuso e Lotito, con il tecnico ex Napoli e Milan che avrebbe deciso di guidare la Lazio, rinunciando alla possibile avventura granata. Il Torino, dunque, se sceglierà di non confermare D'Aversa sarà costretto a puntare su altri tecnici.