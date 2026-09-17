Non si placa la contestazione dei tifosi della Lazio nei confronti di Claudio Lotito, nonostante la classifica molto positiva per la squadra di Gennaro Gattuso. La tifoseria biancoceleste continuerà a protestare contro il patron biancoceleste anche dopo l’inchiesta della Procura di Roma relativa alle presunte pressioni che il patron avrebbe ricevuto per arrivare alla cessione del club. La mobilitazione continua dunque ad oltranza e coinvolge gruppi organizzati, tifosi e numerose pagine social, come evidenzia La Repubblica.

Non bastano i 10 punti in quattro giornate a far cambiare idea a una tifoseria che ormai da anni ha messo nel mirino Lotito. Va detto che qualcuno si stava interrogando sull’opportunità di rientrare, ma la maggioranza continuerà a restare fuori e i dati degli abbonamenti sono lì a testimoniarlo (meno di 4mila tessere).