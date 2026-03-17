Milan-Torino, rossoneri sotto pressione: tra riscatto e corsa Champions

Il Diavolo ha fallito l'occasione per andare a -5 dall'Inter e ora potrebbe anche rischiare il posto tra le prime quattro

Andrea Novello Redattore 17 marzo - 18:26

La vittoria nel derby aveva ridato entusiasmo e alimentato le speranze nella corsa scudetto, portando il Milan a sette lunghezze dall’Inter. Domenica sera, però, i rossoneri hanno sprecato la chance di portarsi a -5 dai cugini e mettergli pressione, uscendo sconfitti per 1-0 dalla trasferta contro la Lazio nonostante il pareggio tra Inter e Atalanta. Ora è proprio il Milan a essere sotto osservazione: a quota 60 punti e a -8 dai nerazzurri, i rossoneri devono soprattutto guardarsi alle spalle per difendere un posto nella prossima Champions League. La squadra di Allegri è ferita, ma deve subito concentrarsi sulla sfida tutt’altro che scontata di sabato sera, quando alle 20:45 a San Siro arriverà il Toro. I granata sono reduci dal netto 4-1 contro il Parma e la trasferta di Milano potrebbe rappresentare un passo decisivo verso la salvezza.

Calendario in salita e contraccolpo Lazio: Milan chiamato a reagire — I rossoneri necessitano dunque di una vittoria già contro il Toro. Non sarà facile, però, dimenticare la sconfitta e l’occasione fallita contro la Lazio, che potrebbe lasciare scorie mentali. Mancano dieci giornate alla fine: un rush finale in cui si decideranno le sorti del campionato e in cui sarà vietato sbagliare. A partire dalla sfida contro i granata, il Diavolo è atteso da un calendario insidioso, tra gli scontri diretti con Napoli e Juventus, la sfida all’Atalanta e le trasferte delicate di Genova e Sassuolo, oltre alle gare da non sottovalutare contro Udinese, Cagliari e Verona. Allegri dovrà quindi risollevare immediatamente la squadra, prima per blindare un posto tra le prime quattro e poi, eventualmente, per provare a riaprire il discorso scudetto, che al momento appare lontano.

Leao incandescente e attenzione ai cartellini — L’emblema della frustrazione in casa Milan è l’atteggiamento di Rafael Leao al momento della sostituzione contro la Lazio. Il portoghese è apparso visibilmente nervoso, arrivando a spintonare due volte Massimiliano Allegri mentre l’allenatore cercava di calmarlo. Spetterà ora al tecnico rossonero valutare se schierarlo dal primo minuto contro il Torino o gestirlo a gara in corso. Di certo, Allegri dovrà fare a meno degli infortunati Ruben Loftus-Cheek e Matteo Gabbia. Attenzione anche al capitolo diffidati: Zachary Athekame, Youssouf Fofana, Luka Modrić e Alexis Saelemaekers sono a rischio squalifica. In vista del prossimo impegno contro il Napoli al Maradona, Allegri potrebbe quindi scegliere di gestire energie e cartellini per evitare assenze pesanti. Si attende dunque un Milan-Torino, in cui i rossoneri cercheranno riscatto, mentre i granata proveranno a sfruttarne le fragilità.