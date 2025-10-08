tor campionato Napoli, Lobotka out tre settimane: salta il Torino

NEWS

Napoli, Lobotka out tre settimane: salta il Torino

Napoli, Lobotka out tre settimane: salta il Torino - immagine 1
Stiramento muscolare per il centrocampista slovacco. Conte dovrà fare a meno di lui per l'impegno contro la squadra di Baroni
Matteo Curreri

Il Torino, dopo la sosta di ottobre dedicata alle nazionali, affronterà il Napoli di Antonio Conte. Gli azzurri, dopo sei giornate, si trovano in vetta alla classifica a pari punti con la Roma. La formazione campione d’Italia conta già diverse assenze, come quelle in difesa di Amir Rrahmani e Alessandro Buongiorno (per il quale c’è una minima possibilità di rientro) e in attacco di Romelu Lukaku. Domenica scorsa si sono aggiunti a questa lista anche Matteo Politano e Stanislav Lobotka, con quest’ultimo che non sarà sicuramente della partita.

Napoli, Lobotka out tre settimane: salta il Torino- immagine 2
NAPLES, ITALY - OCTOBER 01: Stanislav Lobotka of SSC Napoli during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD2 match between SSC Napoli and Sporting Clube de Portugal at Stadio Diego Armando Maradona on October 01, 2025 in Naples, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Niente Toro per Lobotka, in dubbio Politano

—  

Lobotka era uscito anticipatamente al 42’ nell’ultimo impegno di Serie A vinto dai partenopei contro il Genoa. Una volta raggiunto il ritiro della nazionale guidata dall’ex tecnico azzurro Calzona per le due gare con Irlanda e Lussemburgo, si è sottoposto ai primi controlli. Stiramento muscolare: Antonio Conte dovrà fare a meno di lui. Ancora non è chiaro quanto rimarrà fuori — probabilmente tre settimane — ma sarà impossibile vederlo in campo nella sfida con i granata. Al suo posto è probabile l’impiego dello scozzese Billy Gilmour. Per quanto riguarda invece Matteo Politano, anche lui si è fermato durante l’incontro con il Genoa. Conte spera che si tratti soltanto di un affaticamento e che, dopo aver saltato la convocazione in nazionale, possa essere della partita.

Leggi anche
Serie A e Coppa Italia, gli impegni del Torino: gennaio di fuoco
Baroni e altri in bilico, ma nessun esonero dopo sei giornate

© RIPRODUZIONE RISERVATA