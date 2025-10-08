Napoli, Lobotka out tre settimane: salta il Torino

Il Torino, dopo la sosta di ottobre dedicata alle nazionali, affronterà il Napoli di Antonio Conte. Gli azzurri, dopo sei giornate, si trovano in vetta alla classifica a pari punti con la Roma. La formazione campione d’Italia conta già diverse assenze, come quelle in difesa di Amir Rrahmani e Alessandro Buongiorno (per il quale c’è una minima possibilità di rientro) e in attacco di Romelu Lukaku. Domenica scorsa si sono aggiunti a questa lista anche Matteo Politano e Stanislav Lobotka , con quest’ultimo che non sarà sicuramente della partita.

Niente Toro per Lobotka, in dubbio Politano

Lobotka era uscito anticipatamente al 42’ nell’ultimo impegno di Serie A vinto dai partenopei contro il Genoa. Una volta raggiunto il ritiro della nazionale guidata dall’ex tecnico azzurro Calzona per le due gare con Irlanda e Lussemburgo, si è sottoposto ai primi controlli. Stiramento muscolare: Antonio Conte dovrà fare a meno di lui. Ancora non è chiaro quanto rimarrà fuori — probabilmente tre settimane — ma sarà impossibile vederlo in campo nella sfida con i granata. Al suo posto è probabile l’impiego dello scozzese Billy Gilmour. Per quanto riguarda invece Matteo Politano, anche lui si è fermato durante l’incontro con il Genoa. Conte spera che si tratti soltanto di un affaticamento e che, dopo aver saltato la convocazione in nazionale, possa essere della partita.