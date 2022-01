Orario Torino-Fiorentina in dubbio: in corso l’Assemblea di Lega

Un'assemblea di Lega è stata convocata d'urgenza per discutere della chiusura degli impianti sportivi di Serie A al pubblico

In seguito alla telefonata di ieri del Presidente del Consiglio Mario Draghi al numero uno della FIGC Gabriele Gravina, è stata indetta d'urgenza un'assemblea di Lega in videoconferenza, iniziata in seconda convocazione alle ore 15.30. Al centro dei discorsi ci sarà la possibile chiusura degli stadi di Serie A al pubblico. In più verranno prese delle decisioni utili a far chiarezza sul quadro del weekend di Serie A. Nella mattinata odierna è stata annullata la quarantena dei giocatori del Torinoper opera del TAR Piemonte dopo il ricorso vinto dalla Lega Serie A. Ora in Assemblea verrà posta la questione relativa a data e orario in cui la gara andrà disputata. Una valutazione che verrà fatta anche per Udinese-Atalanta e Verona-Salernitana, dopo che sono state sospese anche le quarantene di friulani e campani.