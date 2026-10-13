Giovanni Stroppa non è più l’allenatore del Venezia: manca soltanto il comunicato ufficiale per sancire la separazione. Fatale la sconfitta per 3-1 contro l’Atalanta, arrivata dopo un avvio di campionato da incubo, con sei ko in altrettante partite e zero punti in classifica. Si tratta del quarto esonero in Serie A in questo inizio di stagione, dopo quelli di Grosso, Tedesco e Cuesta. La società lagunare è già al lavoro per individuare il successore e il nome in cima alla lista è quello di Paolo Zanetti, che aveva guidato il Venezia nella stagione 2020/21, conquistando la promozione in massima serie, e nella stagione successiva in Serie A, fino all'esonero ad Aprile.

Due ex granata sullo sfondo

Tra le alternative ci sono anche due nomi che interessano da vicino il mondo granata:

Davide Nicola e Roberto D’Aversa, entrambi ex allenatori del Toro

. Nicola porta in dote una lunga esperienza nella lotta per la salvezza, mentre per D’Aversa ci sarebbero già stati contatti durante la sosta per le nazionali. Allora non sembravano esserci le condizioni per arrivare a un accordo, ma il suo profilo resta tra quelli da monitorare. Zanetti, in ogni caso, rimane il candidato principale per raccogliere l’eredità di Stroppa e provare a rilanciare una squadra che ha bisogno di una svolta immediata.