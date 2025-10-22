L’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la prossima giornata di Serie A. La sfida di domenica alle 12:30 tra Torino e Genoa, in programma allo Stadio Olimpico Grande Torino, sarà diretta dal classe '93 Kevin Bonacinadella sezione di Bergamo. Ad assisterlo saranno Lo Cicero e Bercigli, mentre il quarto ufficiale sarà Massa. In sala VAR opererà Di Bello, coadiuvato da Maggioni in qualità di A.V.A.R.
Serie A, designazioni arbitrali: Torino-Genoa a Bonacina, al VAR Di Bello
Tutte le designazioni arbitrali per l'ottava giornata di Serie A—
MILAN – PISA Venerdì 24/10 h. 20.45ZUFFERLIROSSI L. – MASTRODONATOIV: COLLUVAR: GARIGLIOAVAR: DOVERI
UDINESE – LECCE Sabato 25/10 h. 15.00FELICIANIVECCHI – MOROIV: GALIPO’VAR: MAGGIONIAVAR: MERAVIGLIA
PARMA – COMO Sabato 25/10 h. 15.00CHIFFI (foto)YOSHIKAWA – LAUDATOIV: SACCHI J.L.VAR: MAZZOLENIAVAR: DOVERI
NAPOLI – INTER Sabato 25/10 h. 18.00MARIANIBINDONI – BACCINIIV: AYROLDIVAR: MARINIAVAR: PEZZUTO
CREMONESE – ATALANTA Sabato 25/10 h. 20.45ARENAPALERMO – CIPRESSAIV: MARCENAROVAR: AURELIANOAVAR: MARESCA
TORINO – GENOA h. 12.30BONACINALO CICERO – BERCIGLIIV: MASSAVAR: DI BELLOAVAR: MAGGIONI
H. VERONA – CAGLIARI h. 15.00DIONISIDEI GIUDICI – TRINCHIERIIV: DI MARCOVAR: DOVERIAVAR: SERRA
SASSUOLO – ROMA h. 15.00MANGANIELLOBERTI – FONTEMURATOIV: FABBRIVAR: PEZZUTOAVAR: SOZZA
FIORENTINA – BOLOGNA h. 18.00LA PENNAIMPERIALE – PRETIIV: GUIDAVAR: PATERNAAVAR: MARINI
LAZIO – JUVENTUS h. 20.45COLOMBOALASSIO – TEGONIIV: CREZZINIVAR: MERAVIGLIAAVAR: MARESCA
