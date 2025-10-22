Torino, precedenti favorevoli con Bonacina, ma…

Sfida dal sapore particolare per il giovane arbitro della sezione di Bergamo, quella che domenica lo vedrà dirigere Torino-Genoa al Grande Torino. Kevin Bonacina ha infatti debuttato in Serie A dirigendo proprio una gara del Torino, non allo stadio Olimpico ma al Castellani di Empoli, nel 2024. In quell’occasione mostrò cinque cartellini gialli, di cui tre ai granata, e il match terminò 1-0 per il Torino con il gol decisivo di Ché Adams. Su un totale di sei partite arbitrate in Serie A, di cui due in questa stagione, Bonacina ha già diretto il Torino ben tre volte, la metà delle gare complessive. Gli altri due match furono contro Cagliari e Verona: nella partita contro i sardi, il Torino vinse 2-0, l’unico ammonito fu Zortea, mentre Ché Adams firmò una doppietta da protagonista assoluto. Diverso l’epilogo di Torino-Verona 1-1, disputato il 6 aprile scorso: in quella sfida Adams sbagliò il rigore del vantaggio, il Verona passò in avanti e fu a Elmas segnare il gol del pareggio, mentre Ricci fu espulso nella seconda metà di gara.