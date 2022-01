Serie A, i motivi della sosta di gennaio. Solo Sanabria lascia Torino

Quinta pausa stagionale per il massimo campionato italiano, che deve lasciar spazio alle nazionali, anche se non tutte scenderanno in campo...

Luca Bonello

Per la Serie A è tempo di sosta. Dopo 4 giornate dalla ripresa di inizio gennaio, il massimo campionato italiano va incontro alla quinta pausa stagionale, che arriva a seguito di quella natalizia e delle tre dedicate alle nazionali dei mesi di settembre, ottobre e novembre. Il prossimo weekend, quello del 29 e 30 gennaio, non sarà quindi dedicato ai club di Serie A, bensì nuovamente alle nazionali, anche se non proprio tutte scenderanno in campo...

NAZIONALI - La pausa di fine gennaio è un'anomalia rispetto al calendario classico (dopo Natale, la prima pausa, di solito, era programmata per fine marzo), ma è dovuta ad un'esigenza ben specifica. La pandemia, in particolar modo negli scorsi due anni, spesso non ha permesso viaggi internazionali e trasferte oltreoceano e, per questo, molti match dedicati alle qualificazioni mondiali non sono stati disputati, in particolar modo in America ed in Asia. Come conseguenza, questi tornei di qualificazione sono molto indietro rispetto alle tempistiche classiche e per questo è stato necessario inserire una sosta dei campionati in più.

E L'ITALIA? - Questo weekend di sosta, quindi, è finalizzato a recuperare i match non disputati, ma la cosa non riguarda l'Europa, che, nonostante tutto, è comunque in linea con le tempistiche. Infatti, nel prossimo weekend, si giocheranno solo le partite di qualificazione mondiale in Asia, in Sudamerica e nell'America nel Nord, mentre in Africa si procederà con gli ultimi match della coppa continentale. Le nazionali del vecchio continente, invece, non scenderanno in campo, in quanto si devono giocare solo più i playoff di qualificazione a Qatar 2022, già programmati per il weekend di fine marzo. La Nazionale italiana non resterà del tutto ferma, dato che, considerato il vuoto di partite, Roberto Mancini ha indetto uno stage a Coverciano, nel quale radunare il gruppo azzurro in vista del playoff, ma anche per avere la possibilità di visionare alcuni profili, che contro Macedonia e, eventualmente, Turchia o Portogallo, potrebbero ritornare utili.

GRANATA - Allo stage degli Azzurri, che inizierà domani - mercoledì 26 gennaio - e finirà venerdì, non parteciperà nessun giocatore del Torino. Mandragora e Pobega, che nelle previsioni della vigilia dovevano essere tra i convocati, non sono stati infatti chiamati dal CT Mancini. Di conseguenza, considerato anche il ritorno dall'Africa di Aina (eliminato con la sua Nigeria) l'unico granata che in questa pausa lascia Torino è Antonio Sanabria, che con il suo Paraguay dovrà affrontare due sfide decisive per la qualificazione mondiale. La prima sarà in casa contro l'Uruguay il 28 gennaio (calcio d'inizio ore 00:00 italiane), mentre la seconda sarà contro il Brasile in trasferta il 1° febbraio (calcio d'inizio ore 20:00 italiane).