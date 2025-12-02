Serie A, il Giudice Sportivo: Casadei entra in diffida, Allegri salta il Toro

Sono state ufficializzate le scelte del Giudice Sportivo dopo la conclusione della tredicesima giornata della Serie A 2025/2026. Nel Torino c'è un nuovo ingresso in diffida, ovvero Cesare Casadei. Il centrocampista granata era stato ammonito contro il Lecce e ora al prossimo giallo scatterà la squalifica. Inoltre Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, sarà squalificato in vista della sfida contro il Torino in programma lunedì 8 allo stadio Olimpico Grande Torino. Infatti, dopo il cartellino rosso ricevuto nei minuti finali di Milan-Lazio, il tecnico rossonero non sarà in panchina nel monday night contro la squadra di Marco Baroni.