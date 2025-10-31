Serie A, la 10ª giornata: domenica c’è Torino-Pisa, Lazio-Cagliari monday night

Domani, sabato 1 novembre, si apre il decimo turno del campionato di Serie A 2025/26. Ad aprire i giochi è la sfida fra Udinese e Atalanta in programma alla Dacia Arena alle 15.00. Alle ore 18:00, invece, è il turno di Napoli e Como in campo allo stadio Diego Armando Maradona. Gli anticipi si concluderanno con il match delle 20:45 fra la Cremonese di Nicola e la Juventus di Spalletti. La decima giornata continuerà poi domenica 2 novembre con il match Verona-Inter in programma alle ore 12:30. Alle 15 andrà in scena la doppia sfida Fiorentina-Lecce e Torino-Pisa, mentre alle 18:00 il Parma ospiterà il Bologna al Tardini. Le partite della domenica si concluderanno con il posticipo Milan-Roma alle ore 20:45 allo stadio San Siro di Milano. La giornata continuerà lunedì 3 novembre con il posticipo del pomeriggio Sassuolo-Genoa alle 18.00 e il monday night Lazio-Cagliari alle 20.45, sfide che metteranno la parola fine a questo turno di Serie A.
Gli appuntamenti delle squadre di Serie A in occasione del decimo turno di campionato
Il programma della 10^ giornata di Serie A
Sabato 1 novembre—
ore 15.00 Udinese-Atalanta DAZN
ore 18.00 Napoli-Como DAZN
ore 20.45 Cremonese-Juventus DAZN/Sky
Domenica 2 novembre—
ore 12.30 Hellas Verona-Inter DAZN
ore 15.00 Fiorentina-Lecce DAZN
ore 15.00 Torino-Pisa DAZN
ore 18.00 Parma-Bologna DAZN/Sky
ore 20.45 Milan-Roma DAZN
Lunedì 3 novembre—
ore 18.30 Sassuolo-Genoa DAZN
ore 20.45 Lazio-Cagliari DAZN/Sky
