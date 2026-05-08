Terzultimo turno del campionato di serie A 2025/26: oggi, venerdì 8 maggio, alle ore 20:45, Torino-Sassuolo aprirà la trentaseiesima giornata, con i granata che, a seguito della deludente sconfitta per 2-0 ad opera dell'Udinese, sono chiamati a riscattarsi e conquistare i 3 punti contro i neroverdi, che non hanno necessità a livello di classifica, ma che vivono un brillante stato di forma e giocheranno con libertà mentale e senza pressioni.

Dopo l'antipasto di giornata, si prosegue domani, sabato 9 maggio, con Cagliari-Udinese alle ore 15:00, con i friulani che vorranno ripetere la convincente prestazione mostrata contro il Torino al Bluenergy Stadium ed i sardi alla ricerca degli ultimi punti per certificare aritmeticamente la salvezza. Segue la prima partita di cartello del turno con Lazio-Inter alle 18, prova generale della finale di Coppa Italia che si disputerà tra le due compagini mercoledì 13 maggio. Infine, alle 20:45 uno scontro dalle alte motivazioni al Via del Mare, sia per il Lecce, che vuole allungare sulla Cremonese per salvarsi, che per la Juventus, per ripartire dopo il passo falso contro il Verona e non farsi agguantare o avvicinare dalle rivali per la qualificazione in Champions League.

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Domenica 10 maggio ci sarà la portata principale del trentaseiesimo turno con Verona-Como come lunch match delle 12.30, con i lariani che si giocano punti pesanti per l'"Europa che conta", seguito da due gare delle retrovie della classifica come Cremonese-Pisa e Fiorentina-Genoa alle ore 15. I grigiorossi sono obbligati a vincere con i toscani ormai retrocessi per provare ad accorciare sul Lecce e continuare a sperare. La Viola invece tenterà di sigillare la salvezza con il Grifone, già salvo dopo lo scorso weekend. Alle 18.00 la Roma continuerà la sua caccia al quarto posto in casa del Parma. Sempre in ambito europeo, alle 20.45 a San Siro il Milan di Massimiliano Allegri, con il mirino sul mantenimento del terzo posto, ospiterà l'Atalanta di Raffaele Palladino.

A conclusione della trentaseiesima giornata di Serie A, lunedì 11 maggio alle 20:45 ci sarà Napoli-Bologna, l'ultimo big match del turno, con i partenopei desiderosi di consolidare e magari assicurarsi la qualificazione in Champions.

Il programma della 36^ giornata di Serie A

Venerdì 8 maggio

Sabato 9 maggio

ore 20:45DAZN/Skyore 15DAZN

ore 18 Lazio-Inter DAZN

ore 20:45 Lecce-Juventus DAZN/Sky

Domenica 10 maggio

ore 12:30DAZN

ore 15 Cremonese-Pisa DAZN

ore 15 Fiorentina-Genoa DAZN

ore 18 Parma-Roma DAZN/Sky

ore 20:45 Milan-Atalanta DAZN

Lunedì 11 maggio

ore 20:45DAZN