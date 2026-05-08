Nel 36^ turno di campionato con obiettivi raggiunti da buona parte delle squadre, saranno tre big match e le sfide per la lotta Europa il biglietto da visita
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Terzultimo turno del campionato di serie A 2025/26: oggi, venerdì 8 maggio, alle ore 20:45, Torino-Sassuolo aprirà la trentaseiesima giornata, con i granata che, a seguito della deludente sconfitta per 2-0 ad opera dell'Udinese, sono chiamati a riscattarsi e conquistare i 3 punti contro i neroverdi, che non hanno necessità a livello di classifica, ma che vivono un brillante stato di forma e giocheranno con libertà mentale e senza pressioni.
Dopo l'antipasto di giornata, si prosegue domani, sabato 9 maggio, con Cagliari-Udinese alle ore 15:00, con i friulani che vorranno ripetere la convincente prestazione mostrata contro il Torino al Bluenergy Stadium ed i sardi alla ricerca degli ultimi punti per certificare aritmeticamente la salvezza. Segue la prima partita di cartello del turno con Lazio-Inter alle 18, prova generale della finale di Coppa Italia che si disputerà tra le due compagini mercoledì 13 maggio. Infine, alle 20:45 uno scontro dalle alte motivazioni al Via del Mare, sia per il Lecce, che vuole allungare sulla Cremonese per salvarsi, che per la Juventus, per ripartire dopo il passo falso contro il Verona e non farsi agguantare o avvicinare dalle rivali per la qualificazione in Champions League.
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Domenica 10 maggio ci sarà la portata principale del trentaseiesimo turno con Verona-Como come lunch match delle 12.30, con i lariani che si giocano punti pesanti per l'"Europa che conta", seguito da due gare delle retrovie della classifica come Cremonese-Pisa e Fiorentina-Genoa alle ore 15. I grigiorossi sono obbligati a vincere con i toscani ormai retrocessi per provare ad accorciare sul Lecce e continuare a sperare. La Viola invece tenterà di sigillare la salvezza con il Grifone, già salvo dopo lo scorso weekend. Alle 18.00 la Roma continuerà la sua caccia al quarto posto in casa del Parma. Sempre in ambito europeo, alle 20.45 a San Siro il Milan di Massimiliano Allegri, con il mirino sul mantenimento del terzo posto, ospiterà l'Atalanta di Raffaele Palladino.
A conclusione della trentaseiesima giornata di Serie A, lunedì 11 maggio alle 20:45 ci sarà Napoli-Bologna, l'ultimo big match del turno, con i partenopei desiderosi di consolidare e magari assicurarsi la qualificazione in Champions.
Il programma della 36^ giornata di Serie A
Venerdì 8 maggioore 20:45 Torino-Sassuolo DAZN/Sky
Sabato 9 maggioore 15 Cagliari-Udinese DAZN
ore 18 Lazio-Inter DAZN
ore 20:45 Lecce-Juventus DAZN/Sky
Domenica 10 maggioore 12:30 Verona-Como DAZN
ore 15 Cremonese-Pisa DAZN
ore 15 Fiorentina-Genoa DAZN
ore 18 Parma-Roma DAZN/Sky
ore 20:45 Milan-Atalanta DAZN
Lunedì 11 maggioore 20:45 Napoli-Bologna DAZN
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