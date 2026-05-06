Archiviata la deludente prestazione e sconfitta di Udine, per il Torino è ora di prepararsi per la prossima sfida di Serie A 2025/26, in programma venerdì 8 maggio alle ore 20:45, contro il Sassuolo di Fabio Grosso. La salvezza è stata raggiunta da entrambe le compagini. Ora per i granata c'è da evitare gli stessi errori dell'anno passato, quando hanno staccato la spina e hanno collezionato 1 solo punto nelle ultime 5 giornate. E la spenta prestazione offerta al Bluenergy Stadium sembra andare in quella direzione. Roberto D'Aversa, che si gioca ancora la conferma per la prossima stagione, è chiamato a stimolare il proprio gruppo e ad evitare che allenti la tensione in questi ultimi tre appuntamenti del campionato, a partire proprio dalla partita con i neroverdi. Con il Sassuolo a quota 49 punti e il Toro fermo a 41, le pressioni di classifica sono pressoché nulle e a far la differenza saranno le motivazioni e la voglia di chiudere in modo positivo la stagione (con il derby della 38^ giornata sempre sullo sfondo per i granata).

Torino, reagire al 2-0 di Udine per pareggiare i punti del 2024/25

Un Sassuolo neopromosso alla ricerca del proprio terzo miglior piazzamento in A

Nel fine settimana che segue il ricordo della tragedia che colpì l'iconico Grande Torino,che si è svolta lunedì 4 maggio presso la Basilica di Superga, ilha il dovere di tirare fuori l'orgoglio e ritrovare i tre punti. Serve rimettere in campo quella cattiveria agonistica e quel buon gioco messi in mostra a tratti nelle prime apparizioni dei granata sotto la guida del nuovo tecnico. Lo stimolo di onorare le leggende del Grande Torino deve fornire la spinta per concludere in crescendo una stagione al di sotto delle aspettative. Inoltre, la settimana prossima ci sarà anche la ricorrenza del 50° anniversario dell'ultimo Scudetto nel 1976 e serve onorare queste ricorrenze. In più con una vittoria la squadra di D'Aversa potrebbe raggiungere lo stesso numero di punti accumulati al termine della precedente stagione. Con il piccolo obiettivo poi di cercare di superarlo nelle ultime due giornate, al fine di tenere alta la concentrazione e non replicare il sopracitato calo finale dei granata proprio della scorsa annata.Sulla strada del Torino ci sarà però una squadra in salute, reduce da due vittorie, con squadre blasonate come Como e Milan e un pareggio negli ultimi tre match. Un Sassuolo in grado di raccogliere ben 49 punti in 35 turni nell'annata del suo ritorno in Serie A, dopo la deludente retrocessione nel 2023/24. Tutt'altro fuorché una media da neopromossa per i neroverdi, che con Fabio Grosso hanno trovato gioco, continuità e fiducia nelle proprie qualità. E ora caccia al terzo miglior risultato della sua storia nella massima serie, iniziata nel 2013, con la prima storica promozione nel campionato cadetto. Il record di 62 punti della stagione 2020/21 e il sesto posto del 2015/16 valso l'incredibile qualificazione ai preliminari di Europa League sono traguardi irraggiungibili ormai, ma le 51 lunghezze del 2019/2020 sono alla portata e fare bottino pieno venerdì significherebbe per i neroverdi il raggiungimento di un obiettivo di notevole fattura, dato il trascorso in Serie B nella stagione precedente.