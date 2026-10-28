Subito un colpaccio. Continua il turno infrasettimanale con le partite del mercoledì della nona giornata di Serie A. Cinque partite in programma nella giornata di oggi, tre gare pomeridiane e due serali. Come cambiano gli equilibri in classifica dopo le sfide del mercoledì di campionato?

Serie A, la classifica: le partite delle 18:30

Finisce a reti bianche la sfida tra Parma e Udinese: secondo 0-0 nelle prime nove giornate di Serie A. Un punto in più ciascuno per le due formazioni che restano appaiate al diciassettesimo posto a quota 5. Vince in trasferta l'Inter, invece, che contro il Venezia ottiene due reti grazie a due autogol: la prima di Moreno, la seconda di Halhal dopo tre minuti. Mentre i lagunari non si muovono dai tre punti dell'ultima posizione, i nerazzurri raggiungono ancora una volta la Lazio sulla vetta della classifica a quota 25 punti. Il colpaccio è del Bologna, che a San Siro contro il Milan trova una rumorosa vittoria. Non basta la doppietta di Cissé perché con la tripletta di Mbangula e l'autogol di Bartesaghi gli uomini di Palladino trovano tre punti fondamentali. Prima sconfitta in campionato per i rossoneri che restano in quinta posizione a quota 18 punti. Fa un bel salto in avanti, invece, il Bologna che raggiunge quota 11 all'undicesimo posto, a sole due lunghezze dal Torino.