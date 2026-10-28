Classe 2012 ma ormai si è aggregato definitivamente con l'Under 16 prima in classifica, con cui gioca titolare e incanta. Mezzala, trequartista o ala, con le sue qualità può ricoprire più ruoli. Andiamo alla scoperta della classe purissima di Giacomo Fiore. Perché è già stato capace di bruciare le tappe? Quali sono le sue caratteristiche fisiche e tecniche?

Giocate e fantasia, il quadro tecnico

mancina che fa della tecnica individuale la sua miglior arma. Un fantasista vecchio stile che grazie alle sue qualità da "diez" può ricoprire più ruoli nella trequarti offensiva., dotato di grande accelerazione, equilibrio ediventa spesso un problema per chi vuole marcarlo stretto. Alassocia una grande. Visione di gioco che non significa solo vedere il compagno libero, fare la scelta giusta o l'imbucata perfetta; Fiore sembra leggere tutto con un tempo d'anticipo, non a caso i suoi due gol di questa stagione arrivano da una ribattuta e un tap-in,. Come se non bastasse il classe 2012 ama svariare per tutto il campo, lo si può vedere largo, stretto, profondo o che viene incontro. Senza paragonare nessuno, per caratteristiche potrebbe ricordare Luongo.

TURIN, ITALY - SEPTEMBER 20: Giacomo Fiore in action during the Under 16 match between Torino U16 and Genoa U16 at centro sportivo Robaldo on September 20, 2026 in Turin, Italy. (Photo by Alessandro Avezza via Toro News)

Con le sue prestazioni ha conquistato Vegliato e vede la Nazionale

Lo scorso aprile con l'Under 14 ha vinto il torneo Pecci ed è stato. Praticamente da quel momento è stato aggregato ai più grandi e non vuole saperne di fare un passo indietro. Anche quest'anno si è riconfermato tra i 2011 facendo innamorare Vegliato che lo ha schierato cinque volte da titolare in questo avvio. Fiore ha ripagato la fiducia del tecnico con grandi prestazioni,a Vinovo. In un Under 16 prima in classifica lui ha un ruolo ormai centralissimo. Su di lui sono caduti anche gli occhi di Enrico Battisti, il Tecnico Federale dell', che lo ha convocato per uno stage presso Novarello Villaggio Azzurro.