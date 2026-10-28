Torna la rubrica Vivaio Granata; oggi andiamo alla scoperta di Giacomo Fiore, il 2012 che ha conquistato l'Under 16
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Classe 2012 ma ormai si è aggregato definitivamente con l'Under 16 prima in classifica, con cui gioca titolare e incanta. Mezzala, trequartista o ala, con le sue qualità può ricoprire più ruoli. Andiamo alla scoperta della classe purissima di Giacomo Fiore. Perché è già stato capace di bruciare le tappe? Quali sono le sue caratteristiche fisiche e tecniche?
Giocate e fantasia, il quadro tecnicoMezzala mancina che fa della tecnica individuale la sua miglior arma. Un fantasista vecchio stile che grazie alle sue qualità da "diez" può ricoprire più ruoli nella trequarti offensiva. Brevilineo, dotato di grande accelerazione, equilibrio e dribbling diventa spesso un problema per chi vuole marcarlo stretto. Al piede educato associa una grande visione di gioco. Visione di gioco che non significa solo vedere il compagno libero, fare la scelta giusta o l'imbucata perfetta; Fiore sembra leggere tutto con un tempo d'anticipo, non a caso i suoi due gol di questa stagione arrivano da una ribattuta e un tap-in, sa farsi trovare al posto giusto nel momento giusto. Come se non bastasse il classe 2012 ama svariare per tutto il campo, lo si può vedere largo, stretto, profondo o che viene incontro. Senza paragonare nessuno, per caratteristiche potrebbe ricordare Luongo.
Con le sue prestazioni ha conquistato Vegliato e vede la NazionaleLo scorso aprile con l'Under 14 ha vinto il torneo Pecci ed è stato premiato miglior giocatore. Praticamente da quel momento è stato aggregato ai più grandi e non vuole saperne di fare un passo indietro. Anche quest'anno si è riconfermato tra i 2011 facendo innamorare Vegliato che lo ha schierato cinque volte da titolare in questo avvio. Fiore ha ripagato la fiducia del tecnico con grandi prestazioni, assist e quattro gol, uno pesantissimo nel derby a Vinovo. In un Under 16 prima in classifica lui ha un ruolo ormai centralissimo. Su di lui sono caduti anche gli occhi di Enrico Battisti, il Tecnico Federale dell'Italia Under 15, che lo ha convocato per uno stage presso Novarello Villaggio Azzurro.
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