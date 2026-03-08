Serie A, la classifica: Cremonese beffata in extremis, Lecce a -3 dal Toro

È la giornata della donna, ma oggi difficilmente i giocatori del Toro potranno dedicare troppo tempo alle proprie consorti. I granata sono incollati alla TV perché questa domenica 8 marzo prevede partite davvero importanti ai fini della classifica di Serie A. Questa domenica della 28° giornata si apre con il lunch-match salvezza tra Lecce e Cremonese al Via del Mare. Alle 15:00, poi, è il turno della Fiorentina , che al Franchi cerca punti fondamentali contro il Parma . Allo stesso orario anche Bologna-Hellas Verona . Alle 18:00 tocca al Genoa , in casa, contro la Roma , mentre questa sera a San Siro va in scena il derby Milan-Inter .

Lecce-Cremonese: lotta salvezza più accesa che mai

Al Via del Mare succede di tutto. Le formazioni arrivano al match della 28° di Serie A a pari punti, a quota 24. La gara si apre bene per gli uomini di Di Francesco che trovano il vantaggio al 22' con la rete di Pierotti e il raddoppio sul rigore trasformato da Stulic al 38'. Due minuti dopo l'inizio della ripresa accorcia le distanze Bonazzoli e poi il match prosegue su buoni livelli. La beffa per gli uomini di Nicola arriva all'87': Payero segna il gol del pareggio ma la rete è annullata per un tocco di mano. Il finale è concitato e dopo 8 minuti di recupero e un'espulsione (Giuseppe Pezzella) il Lecce trova una vittoria fondamentale. 3 punti importantissimi per i salentini che salgono al quindicesimo posto con il Genoa (che attende la Roma) a quota 27 punti, 3 in meno del Toro e 3 in più della Cremonese. I lombardi, infatti, restano ancorati al terzultimo posto a quota 24 punti, insieme alla Fiorentina (che attende il Parma).