Serie A, la classifica: sogna un punto il Toro ma non basta, ora attende le altre

Non riesce il colpaccio al Maradona al Toro di D'Aversa che sogna nel finale ma alla fine deve arrendersi al Napoli di Conte. I granata arrivano alla sfida contro i partenopei con le speranze di un bel risultato ma escono sconfitti al termine di una gara che, in realtà, non li ha visti protagonisti. Gli azzurri sbloccano il match con la rete in apertura di Alisson Santos e poi trovano il raddoppio con il gol dell'ex di Elmas. Casadei prova a far sognare i granata ma non riesce la rimonta.
Come cambiano gli equilibri nella classifica di Serie A dopo Napoli-Torino, anticipo del venerdì della 28° giornata
Napoli-Torino 2-1, come cambia la classifica di Serie A—
Vittoria importante da parte del Napoli che con questa vittoria si porta a quota 56 punti. Resta in terza posizione (momentaneamente a -1 dal Milan) ma se l'assicura: la Roma quarta è dietro di cinque lunghezze. Dall'altra parte, invece, il Torino non si muove dai 30 punti al tredicesimo posto (insieme al Cagliari). La zona retrocessione è ancora a -6 ma ora i granata devono sperare nelle sconfitte di Lecce, Cremonese, Fiorentina, Genoa e Cagliari.
