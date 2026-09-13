Spettacolo e gol allo stadio Via del Mare, dove il Lecce si aggiudica uno scontro salvezza infuocato superando il Monza per 3-2 nella 4ª giornata di Serie A. Una partita ad altissimo ritmo che ha premiato l'aggressività iniziale dei padroni di casa, capaci di mettere subito in ginocchio la retroguardia dei brianzoli. L'avvio di gara dei salentini è travolgente, nel segno di Ivan Ilić. Il centrocampista serbo, arrivato ai salentini in prestito dal Torino, si è trasformato nel fattore determinante del match grazie a due pennellate perfette su calcio d'angolo. Notte fonda per Ivan Jurić, l'ex allenatore del Torino non riesce ad evitare la terza sconfitta in quattro gare ai suoi. I brianzoli hanno mostrato pesanti disattenzioni difensive sui calci da fermo e sulle marcature. Con questo successo la squadra Di Francesco compie un balzo fondamentale a metà classifica, aggiando l’Atalanta al decimo posto, mentre il Monza resta bloccato nelle paludi della zona retrocessione ad 1 punto insieme al Genoa.