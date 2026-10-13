Archiviata la pausa nazionali, il Torino di Ignazio Abate vince 2-1 contro l'Udinese, sale a 7 punti ed è dodicesimo. Abate trova la prima vittoria in casa e la seconda in campionato. I friulani rimangono invece a 4 punti e collezionano la quarta sconfitta consecutiva. I bianconeri nel prossimo impegno ospiteranno in casa propria il Lecce, i granata invece dovranno ripartire dal Tardini. Nel prossimo turno affronteranno infatti il Parma, sulla cui panchina è subentrato di recente Alberto Gilardino.

Nel match delle 18.30 l'Atalanta vince 3-1 con il Venezia, con il gol di Kessie e la doppietta di Krstovic. Gli orobici segnano due gol nei primi 6 minuti, con il Venezia che subisce il tris al 30'. Hainaut accorcia le distanze al 37' e fa 3-1, ma il risultato poi non cambia più. Con questo successo la squadra di Sarri sale a 9 punti e al decimo posto. Il gruppo di Stroppa è fanalino di coda e ora avrà davanti un calendario difficile.