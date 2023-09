Serie A, la classifica: Inter capolista in solitaria, pari tra Napoli e Genoa

Arrivano i primi verdetti della quarta giornata di Serie A. Il turno si è aperto con Juventus-Lazio, sfida vinta dai bianconeri per 3-1. La Juventus è salita così a quota 10 punti, lanciando il guanto di sfida per la vetta a Inter e Milan; secondo ko in tre gare invece per la squadra di Maurizio Sarri, momentaneamente 15esima in graduatoria. Alle 18 tutti gli occhi erano puntati su San Siro per il derby della Madonnina. La scena se l'è presa l'Inter che con un netto 5-1 si è imposto sul Milan, conquistando la vetta in solitaria della classifica e facendo scivolare i rivali rossoneri sul gradino più basso del podio. Infine risultato a sorpresa in Genoa-Napoli. I partenopei, campioni d'Italia, si trovano a inseguire il Grifone con due gol di svantaggio: nel finale trovano con due zampate il pareggio, finisce così 2-2. Napoli attualmente quinto in Serie A.