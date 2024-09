Serie A, la classifica: Toro primo per tutta la sosta

Si è concluso il terzo turno di campionato, con il Torino che si conferma in vetta alla classifica per tutta la sosta, condividendo il primato con Inter, Juventus e Udinese. La squadra friulana ha infatti ottenuto una vittoria cruciale per 1-0 contro il neopromosso Como. La Juventus, invece, ha pareggiato 0-0 contro la Roma, permettendo così ai granata di rimanere tra le prime posizioni. Anche la Fiorentina non è riuscita a conquistare i tre punti, fermandosi su un 2-2 casalingo contro il Monza, che continua la sua stagione senza vittorie. Nel frattempo, il Verona ha scalato la classifica grazie a una convincente vittoria per 0-2 a Marassi, con le reti decisive di Tchatchoua e Tengstedt.