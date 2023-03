Serie A, l’Inter cade a La Spezia: il Napoli può tornare a +18

Clamoroso al Picco: gli aquilotti spezzini riescono nell'impresa di sconfiggere l'Inter di Inzaghi. In una gara con tre rigori (due per l'Inter: uno realizzato da Lukaku e l'altro sbagliato da Martinez; e uno per lo Spezia segnato da Nzola) hanno la meglio i liguri che ottengono tre punti preziosissimi per la corsa salvezza. I padroni di casa hanno saputo realizzare le pochissime occasioni che gli sono capitate, i nerazzurri tornano a Milano con zero punti e tante opportunità che avrebbero potuto avere un altro esito. Con questa vittoria gli spezzini salgono a quota 24 a +6 dal terzultimo Verona; i meneghini, invece, restano a meno quindici dal Napoli e rischiano il sorpasso della Lazio e l'aggancio di Roma e Milan. La prossima gara sarà domani alle 15 tra Empoli e Udinese al Castellani.