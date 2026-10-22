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Serie A, ottava giornata

Dopo i recenti impegni di campionato e in vista del prossimo turno infrasettimanale, la Serie A torna in campo con l'ottava giornata. Il programma del weekend si preannuncia particolarmente intenso e ricco di sfide chiave sia nelle zone alte della classifica che in ottica salvezza. Ad aprire le danze, oltre a saranno gli anticipi Como-Sassuolo e Cagliari-Bologna. Tra le sfide più attese spiccano il derby del Sole Napoli-Roma al "Maradona", l'incrociato tre Inter e Fiorentina a San Siro e il posticipo tra Udinese e Milan. Completano il quadro i delicati confronti Atalanta-Frosinone, Genoa-Venezia, Lazio-Parma, fino alla trasferta della Juventus sul campo del Lecce. Tra rotazioni necessarie e gestione delle energie, i tecnici stanno sciogliendo le ultime riserve. Di seguito il quadro completo con le probabili formazioni, i moduli e l'analisi dettagliata dei dubbi per le 9 partite del turno (esclusa la sfida del Torino).

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