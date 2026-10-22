Ma quindi: quale difesa per il Torino di Ignazio Abate? Chi tra Ismajli e Rodirguez? Contro l'Udinese l'elvetico aveva iniziato dal primo minuto di gioco, salvo poi uscire nell'intervallo per favorire l'ingresso del collega di reparto. A Parma l'ex Empoli ha iniziato da titolare, fornendo anche una prestazione solida e attenta. La domanda è lecita, dato che l'arrivo di Rodriguez aveva suscitato diverse letture sull'argomento. Ma come dice Abate, ogni discorso tecnico-tattico deve essere l'equilibrio e questo arriva dai giocatori e dal loro incastro.

L'equilibrio è l'obiettivo, i giocatori i grimaldelli

Con Rodriguez in un modo, con Ismajli in un altro: stesso risultato

“Il punto di equilibrio te lo danno i giocatori. Questo è l’incastro delle caratteristiche dei ragazzi. Io devo lavorare più sulle lacune che sui punti di forza. L’altra sera Ismajli ha fatto una grande partita con la palla e sta migliorando giorno dopo giorno. Quando alleni ragazzi di 31, 32 anni non è facile entrargli dentro. Sono contento che si è allenato con grande cattiveria. Farà una grande partita”. Abate non si nasconde sull'argomento: ogni squadra necessita di fondamenta su cui costruirne l'equilibrio. Tutto questo però ha negli attori principali i giocatori stessi: sposarne le caratteristiche, andare a lavorare sui difetti singoli atletici o tecnici e infine la famosa intesa. E allora via agli esperimenti, che hanno riguardato tutti i giocatori del reparto. Certo, Abate ha trovato poi i fissi, ma nell'ultimo periodo si era vista una proposta di Rodriguez come braccetto di sinistra contro l'Udinese. Aprendo di fatto il dibattito.La difesa con Rodriguez si era mossa in un modo ben preciso. In fase di possesso palla l'elvetico scalava sull'out mancino, permettendo di fatto a Cacciamani di sganciarsi con più frequenza nella fase offensiva e di essere più libero di svariare sulla fascia. E sicuramente c'è anche un discorso tecnico sull'argomento, dato che Abate insiste molto sulle uscite palle a terra. Rodriguez ha sempre avuto un rapporto con la sfera tra i piedi e questo è di grande aiuto per trovare un fraseggio pulito fin dalle prime battute.

La gara di Rodruguez però era durata appena quarantacinque minuti, dato che poi Abate ha inserito Ismajli. Tecnicamente e tatticamente parliamo di due giocatori diversi, dato che l'ex Empoli è un centrale puro. Però il risultato a livello tattico non è cambiato, solo gli interpreti. Perché di fatto Comuzzo si è spostato sull'esterno, spingendo Belghali ad essere più propositivo in fase offensiva. Perché possono cambiare gli interpreti, ma come nella proprietà commutativa il risultato non cambia. O in questo caso, i movimenti sul rettangolo verde di gioco.