(Video) - Abate lancia il messaggio: "Dobbiamo lottare con noi stessi"

Cambia il fischietto designato precedentemente per Torino-Monza, gara che inaugurerà la prossima giornata di campionato e che si disputerà alle ore 20.45 presso lo stadio Olimpico Grande Torino. Inizialmente la direzione del match era stata affidata ad Andrea Zanotti, ma l'AIA ha comunicato la modifica: al suo posto ecco Matteo Marchetti, della sezione di Ostia Lidio.

"Si comunica la variazione dell’arbitro per la gara Torino-Monza: al posto del Sig. Andrea Zanotti è stato designato il Sig. Matteo Marchetti della sezione AIA di Ostia Lido".