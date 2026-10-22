Il Torino vince e convince a Parma, ma deve fare i conti con gli acciacchi e i lungodegenti. Contro i ducali infatti mancavano Fortini e Ilkhan: il primo era già out dalla gara contro l'Udinese, il secondo si è infortunato proprio nel match contro i friulani. Un peccato, dato che aveva dato un notevole impulso alla squadra da subentrato. E così Abate ha perso anche un validissimo interprete per il centrocampo, ma non è l'unico.

Torino, il punto sugli indisponibili

BOLOGNA, ITALY - SEPTEMBER 19: Kian Fitz-Jim of Torino FC looks on during the Serie A match between Bologna FC and Torino FC at Stadio Renato Dall'Ara on September 19, 2026 in Bologna, Italy. (Photo by Emmanuele Ciancaglini/Getty Images)

In casa Torino resterà ancora fuori il lungodegente Franco Israel: il portiere è stato operato alla spalla qualche mese fa. Anche Rodriguez sarà fuori: era in panchina contro il Parma, ma l'elvetico ha riportato una lesione tendinea di basso grado ai muscoli flessori della coscia sinistra. Il suo rientro è previsto dopo la seconda sosta per le nazionali. In forte dubbio anche Niccolç Fortini, così come Ilkhan: il turco ne avrà per una decina di giorni. Infine il punto su Fitz-Jim, su cui Abate è stato chiaro durante la conferenza stampa: “Fitz-Jim è partito bene, ha avuto un problema al tallone, si è curato durante la sosta, non si è allenato con la squadra ma ora lo vedo bene in allenamento. Fitz può giocare nei due mediani o come mezza, è un’alternativa molto valida per noi”.